قال سفير باكستان لدى مصر ساجد بلال، إن حجم التجارة الثنائية بين البلدين بلغ 400 مليون دولار العام الماضي، مشيراً إلى أن بلاده ملتزمة بتحويل العلاقة مع القاهرة إلى شراكة دائمة.



وجاءت تصريحات بلال خلال حفل استقبال اليوم الوطنى بأحد فنادق القاهرة، مضيفاً: العمل في مصر شرف عظيم لي. كما منحتني مصر دائمًا شعورًا بأنني في بلادى حتى و إن كنت بعيدًا عن الوطن.



وحضر الفعاليات محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، وأحمد شاهين مساعد وزير الخارجية لشئون آسيا، وعدد من السفراء العرب والأجانب من بينهم سفير تركيا وعمان وكمبوديا ونيبال.



* الذكرى 76 لإقامة العلاقات الدبلوماسية



وأكد بلال أن باكستان ومصر تتمتعان برؤية وفرص وإمكانات متشابهة وهذا العام كان الاحتفال بالذكرى السادسة والسبعين على إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وأضاف: علاقاتنا التاريخية مبنية على أساس قوي من الإيمان المشترك والانتماءات الثقافية والتطلعات. ونحن ملتزمون بتحويل هذه العلاقة إلى شراكة دائمة.



وأضاف: على مدار العام الماضي، عمل البلدان على تحقيق أجندة شاملة للتعاون الثنائى تشمل المجالات السياسية والتجارية والاستثمارية والدفاعية والتعاون في مجال الطاقة وتعميق الروابط الشعبية من خلال زيادة التبادل التعليمي والثقافي.



* دعم البلدين لبعضهما البعض في القضايا الدولية والإقليمية



وبحسب السفير الباكستاني، جرت تفاعلات جوهرية بين قيادتى البلدين، حيث التقى وزيرا خارجية البلدين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. كذلك قام كل من وزير الصحة الباكستاني ووزير الشؤون الدينية ووزير التجارة الباكستاني بزيارة القاهرة وأجروا محادثات ثنائية مع نظرائهم المصريين. وفي المحافل الدولية المتعددة الأطراف، دعم البلدان بعضهما البعض في العديد من القضايا الدولية والإقليمية.



* التعاون الاقتصادي سمة مميزة



أكد سفير باكستان أن تعزيز التعاون الاقتصادي والعلاقات التجارية ظل سمة مميزة للعلاقات الثنائية في عام 2023، حيث بلغت التجارة الثنائية بين البلدين 400 مليون دولار العام الماضي. كما وصلت استثمارات باكستان في مصر إلى 400 مليون دولار.



وتابع: بعد نجاح مؤتمر الفرص التجارية بين باكستان ومصر في سبتمبر 2023، عقدنا المؤتمر الرابع لتنمية التجارة الباكستانية الأفريقية ومعرض الدولة الواحدة في القاهرة في يناير هذا العام.



وأكد قائلاً: اجتذب الحدثان أكثر من 250 شركة باكستانية و150 مشاركًا من رجال الأعمال فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وترأس وزير التجارة الباكستاني وفدا رسميا رفيع المستوى لحضور هذا الحدث. وأنا على ثقة أنه سيكون لهذه المؤتمرات والاجتماعات أثر إيجابي على التجارة والاستثمارات الثنائية فى الأيام القادمة.



إلى ذلك، أشار السفير إلى أن باكستان حققت انجازات استثنائية على الرغم من التحديات الهائلة، ولعبت دورا حاسما في حل المشاكل التي تواجه الإنسانية، وساهمت في تحقيق السلام العالمي.



وتابع أن باكستان بلد ينعم بإمكانات وفرص هائلة، وهي خامس أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان وتقع عند تقاطع جنوب آسيا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط.



وقال بلال إنه مع تزايد الطبقة المتوسطة التي تقترب من 100 مليون، و130 مليون شاب تحت سن الثلاثين، و125 مليون مشترك في خدمات الانترنت، تعد باكستان سوقًا رائجة للتجارة والاستثمار.



* جهود باكستان في تعزيز سهولة ممارسة الأعمال التجارية



وأكد أن باكستان اتخذت خطوات متعددة لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال التجارية وتحديث هياكل الإدارة. وقد أنشأت مجلسًا خاصًا لتسهيل الاستثمار (SIFC)، من أجل جمع جميع أصحاب المصلحة في منصة واحدة.



ويعد المجلس نظامًا صديقًا للمستثمرين يتجنب التأخير غير الضروري ويوفر شروطًا وأحكامًا سهلة للاستثمار والأعمال في باكستان خاصة في قطاع الزراعة وتكنولوجيا المعلومات والتعدين والمعادن والطاقة.