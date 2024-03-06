أحمد سمير فرج: نجاح المواسم السابقة لمسلسل المداح يزيد الأعباء النفسية على فريق العمل

قال المخرج أحمد سمير فرج، إن أسباب استمرارية "المداح" موسماً بعد آخر، أننا نبحث عن مُنافسة أنفسنا كفريق عمل، وتحولت رحلة العمل على المسلسل إلى شغف حقيقي وليس مجرد عمل عادي، بالإضافة إلى التدقيق والبحث الحقيقي في طبيعة الأشياء والموضوعات وحتى الأسماء التي يتم اختيارها للأبطال، مؤكدا على أن نجاح المواسم السابقة يزيد من الأعباء النفسية على فريق العمل لتقديم الأفضل.

وأشار "فرج" في تصريحات صحفية، إلى أن التصوير شهد تطويراً في الأماكن وخصوصاً المعالم الأثرية مثل هرم زوسر وبعض مناطق سقارة، وغيرها مع الاحتفاظ بالأماكن الثابتة من الموسم الأول، مشيرا إلى أن هناك شخصيات جديدة انضمت للأحداث ولها تأثير كبير على سياق الدراما وخصوصاً الذين يقدمون أدوار الشر.

وكشف "فرج" أن أحداث المسلسل يتم تناولها من أربعة جوانب، الجانب القانوني، والجانب الطبي، والديني وأيضاً الجانب الإنساني، فالمشاهد سيرى المعالجة القانونية لهذه الحالة، بالإضافة إلى الجانب الديني في هذا الأمر، كأننا نقدم وثائقياً في إطار درامي لشخص يعيش هذا الواقع، ونطرح القضية بشكل سهل وبسيط ومباشر، لا ينحاز إلى جهة على حساب أخرى.

مسلسل "المداح أسطورة العودة"، من المقرر عرضه على شاشة MBC مصر رمضان المقبل، وتنطلق الأحداث بصورة تصاعدية وإيقاع سريع عندما يعود بطل العمل "صابر" الذي سخر حياته لعلاج الناس بالقرآن والسنة النبوية لأفاق مُختلفة، حيث تتواصل الحرب مع الجن، ويظهر له المارد "قزح" في صورة إنسان، ويحاول "سميح" فتح بوابات الشياطين للقضاء على صابر الذي يقف لهم بالمرصاد بفضل هبه الله عليه وبمُساعدة أصحاب السر.

المُسلسل بطولة حمادة هلال، وفتحي عبد الوهاب، وهبه مجدي، ودياب، وسهر الصايغ، وخالد سرحان، ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد وإخراج أحمد سمير فرج.