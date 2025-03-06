يستضيف الأردن، يوم الأحد المقبل، اجتماعًا لدول الجوار السوري لبحث آليات عملية للتعاون في محاربة الإرهاب، وتهريب المخدرات والسلاح، ومواجهة التحديات المشتركة الأخرى.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير الدكتور سفيان القضاة، إن الاجتماع سيبحث سبل إسناد الشعب السوري الشقيق في جهوده إعادة بناء وطنه على الأسس التي تضمن وحدته وسيادته وأمنه واستقراره، وتخلصه من الإرهاب، وتضمن ظروف العودة الطوعية للاجئين، وتحفظ حقوق جميع أبنائه.

وقال السفير القضاة إن وزراء الخارجية ووزراء الدفاع ورؤساء هيئات الأركان ومدراء أجهزة المخابرات في الأردن وتركيا وسوريا والعراق ولبنان سيشاركون في الاجتماع.