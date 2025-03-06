رانيا محمود ياسين: لو فنان غلط، بيتشتم على السوشيال ميديا أكتر من نتنياهو

قالت الفنانة رانيا محمود ياسين إنها معجبة بأداء الفنانة هنا الزاهد ومسلسلها الأخير "إقامة جبرية"، الذي عُرض قبل شهر رمضان الحالي.

وتابعت رانيا خلال لقائها في برنامج "أوضة ضلمة"، الذي تقدمه الإعلامية إنجي هشام على شاشة "هي": "أنا مابغيرش من حد في الوسط الفني، وأنا بحب هنا الزاهد لأنها بتفكرني بيا وأنا ممثلة صغيرة، وعجبني تمثيلها في إقامة جبرية، أنا اتفاجئت بيها.. ونفسي أعمل دور زي ده".

واستكملت رانيا حديثها: "اللي غير مني كانوا كتير في جيلي، وكنت بتفاجأ من الغيرة، لكن أنا كنت بتعامل مع الناس كلها بدون ما أبص لحد أو أغير منه، ومابقلقش من الممثل القوي، بالعكس، ببقى عايزة أبقى زيه".

كما علّقت رانيا محمود ياسين على الانتقادات المستمرة التي يتعرض لها الفنانون قائلة: "الفنان المصري هو الوحيد اللي مستهدف بالشتائم على السوشيال ميديا، في الدول العربية التانية مابيحصلش كده.. طول الوقت إهانات وحسبي الله ونعم الوكيل! لو فنان غلط غلطة بيتشتم أكتر من نتنياهو وترامب! محدش بيفكر إنه ممكن يكون تعبان، أو عنده ولاد، أو ببساطة إنه مجرد غلطة أو زلة".

أما عن رأيها في الجدل حول حلال أو حرام الفن، فقالت: "أنا ماليش دعوة بحرام أو حلال، لأن الفن بقاله 100 سنة، ولو دخلتِ شتمتي فنانة، يبقى ده رمي محصنات".