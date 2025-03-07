علق محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي الأهلي على إعلان جدول مباريات الدور الثاني من الدوري المصري، فجر يوم الخميس.

صرح رمضان عبر قناة الأهلي "أعتبر مواجهة الزمالك ثم بيراميدز في أول جولتين ميزة لنا، ولكن يبدو لي أن هناك أمرا ما حدث في الكواليس".

وتساءل "لماذا اتخاذ قرارات مصيرية في منتصف الليل خلال شهر رمضان؟ ولماذا لم يتم استدعاء مندوبي الأندية للتشاور في الموضوع؟"، مضيفا "كان لابد من ذلك لتكون الأمور واضحة وبسيطة وصريحة، بدلا من أن تضع نفسك موضع شبهة في غنى عنها، وهذا ظن سيء".

وأشار "يقال أنه تم الاستعانة بالذكاء الاصطناعي، رغم أنك تبلغ هذه التقنية بما تريده وتوجهه".

وأتم محمد رمضان "لا أرى الدوري هذا الموسم صعبا، بل نحن من صعبنا على أنفسنا الأمور بعد فقدان النقاط في مباريات سهلة ببداية المشوار، وأظن أن أوضاع الفريق تحسنت والمنافسة زادت بين اللاعبين بعد انضمام لاعبين جدد في فترة الانتقالات الشتوية".