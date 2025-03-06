استشهاد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على حي الشجاعية شرق مدينة غزة

استشهد 3 فلسطينيين، اليوم، جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين شرق حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد مواطن جراء استهداف مسيرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين قرب مسجد التوفيق شرق حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، فيما استشهد مواطنان آخران متأثرين بجراحهما في وقت لاحق بعد نقلهما إلى المستشفى للعلاج لكنهما فارقا الحياة مساء اليوم.

كما أصيب مواطن برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في حي تل السلطان غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأفاد الدفاع المدني، بأن طواقمه أخمدت حريقا اندلع في شقة بأحد البنايات السكنية في حي تل السلطان غربي مدينة رفح، بعد استهدافها من جيش الاحتلال.

واليوم، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 48 ألفا و446 شهيدًا و111 ألفا و852 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.

وأعلنت وزارة الصحة أن 6 شهداء وصلوا مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية، بعد انتشالهم من تحت الأنقاض.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس، والاحتلال الإسرائيلي حيز التنفيذ يوم 19 يناير الماضي، وبموجبه تنتهي الحرب الدموية التي شنتها قوات الاحتلال على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، لكن قوات الاحتلال تواصل خروقاتها المتكررة لبنود الاتفاق، حيث تقوم بعمليات قصف وإطلاق نار في مناطق عدة من القطاع.