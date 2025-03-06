مصطفى كامل يزور أشرف زكي في منزله بعد تعرضه لوعكة صحية

حرص الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، على زيارة الفنان أشرف زكي في منزله للاطمئنان على حالته الصحية، بعد تعرضه أمس لوعكة صحية نُقل على إثرها إلى إحدى المستشفيات.

وقال الفنان مصطفى كامل إنّه وأعضاء مجلس إدارة نقابة الموسيقيين يتمنون الشفاء العاجل للفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين، وعودته لممارسة نشاطه الفني.

وتعرض الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، لوعكة صحية مفاجئة في الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء، استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأعلنت زوجته، الفنانة روجينا، تعرضه لوعكة صحية أدت إلى نقله إلى المستشفى، حيث نشرت صورة من داخل المستشفى عبر حسابها على إنستجرام، كما طمأنت الجمهور والأصدقاء على صحته وكتبت: "الحمد والشكر لله.. سلامتك يا أشرف".