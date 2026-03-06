محافظ أسيوط: تشكيل لجنة لمراجعة تراخيص المحلات والمطاعم والإعلانات عقب حريق بميدان المحطة

قرر اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، تشكيل لجنة موسعة تضم ممثلين عن الإدارات الهندسية والمرافق والتراخيص والمرور، برئاسة رؤساء المراكز والأحياء، لتنفيذ حملة تفتيش شاملة على مستوى المحافظة، مع التركيز على نطاق حي شرق وحي غرب مدينة أسيوط؛ وذلك لمراجعة تراخيص المطاعم والمخابز البلدية والإفرنجية والمحلات التجارية، والتأكد من التزامها بالمواصفات والاشتراطات الفنية المقررة في التراخيص.

ويأتي هذا القرار على خلفية الحريق الذي اندلع بأحد محال بيع الأدوات الرياضية بميدان المحطة بحي غرب مدينة أسيوط، والذي أثار مخاوف من امتداد النيران إلى محطة الوقود المجاورة، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على الموقف ومنع تفاقم الحادث.

وأوضح المحافظ أن اللجنة ستتولى مراجعة مدى توافر اشتراطات السلامة المهنية وإجراءات الحماية المدنية داخل المنشآت، وفي مقدمتها وجود طفايات الحريق ضمن متطلبات الترخيص، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية للحد من الحرائق، خاصةً مع اقتراب فصل الصيف الذي يشهد عادة ارتفاعا في معدلات الحوادث المرتبطة بزيادة الأحمال الكهربائية ودرجات الحرارة.

كما وجه محافظ أسيوط بمراجعة تراخيص المحلات والمنشآت التجارية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف منها، مع إزالة الإعلانات المثبتة على واجهات المحال، المرتبطة بتوصيلات كهربائية عشوائية أو عالية الأحمال، لما قد تمثله من مخاطر مباشرة قد تتسبب في اندلاع حرائق، مؤكدا أن الحفاظ على سلامة المواطنين والمنشآت يأتي في مقدمة أولويات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.