افتتاح معرض «متحف آدم في صورة» بدار الأوبرا وإعلان الفائزين بجوائز التصوير الفوتوغرافي

افتتحت مؤسسة آدم حنين للفن التشكيلي في مساء الخميس بقاعة صلاح طاهر بدار الأوبرا المصرية معرض مسابقة التصوير الفوتوغرافي " متحف آدم في صورة".

وفاز بجائزة المركز الأول، يوسف ناصر، عن تصويره عمل سبارة من الجرانيت الأسود وقد جرى إنجازه عام 2006، كما فاز بالمركز الثاني، أمنية أحمد، عن تصوير عمل بعنوان العامل، وهو من البرونز منجز سنة 1957 بالقاهرة، وفازت بالمركز الثالث منة الله خالد، عن تصويرها عمل القارئة، وهو العمل الذي جرى إنجازه في الحرانية بين عامي 1968 و1969.

تخلل الافتتاح الإعلان عن الفائزين بجوائز المسابقة وتكريم أعضاء لجنة التحكيم وهم الفنانون : نبيل بطرس وايمن لطفي وبسام الزغبي ود. مريم حسن وكريم نبيل.

وتمنح المؤسسة جوائز هذه المسابقة كالتالي :

الجائزة الأولى: عشرون ألف جنيه مصري

الجائزة الثانية: خمسة عشر ألف جنيه مصري

الجائزة الثالثة: عشرة آلاف جنيه مصري

ويضم المعرض أعمال الفنانين المصورين الفوتوغرافيين الذين تخطوا الفرز الأول والثاني وهم :

1. أحمد حسن محمد

2. أحمد عليمي

3. أحمد عماد

4. أحمد مكرم إمام

5. إسلام مجدي

6. أمنية أحمد

7. جهاد عبد السميع

8. حسام أحمد

9. حنان محمد مأمون

10. خالد سعيد

11. زياد محمد عباس

12. شنودة عصمت حلمي

13. عبد الرحمن رمضان

14. عبد الرحمن صلاح

15. عماد عمر

16. عمرو عبده

17. عهد مصطفى

18. لمياء إيهاب

19. محمد أحمد رفعت

20. محمد الطوانسي

21. محمد عبد الظاهر

22. محمد يسري

23. مرام الخشاب

24. مصطفى شربجي

25. معاذ حمدي علي

26. منة الله خالد

27. ميشيل سمير

28. ندى خالد

29. نور سيد أحمد

30. نورا كولويان

31. هالة ضياء الدين

32. يوسف محمد

33. يوسف ناصر

يستمر المعرض حتى 8 مارس 2026، يوميا من 10.30 صباحا حتى الـ1.30 ظهرا ومن الـ8.30 حتى الـ10.30 مساء