هيئة شئون الأسري تهدد بالإضراب عن الطعام إذا لم تستجب إدارة السجون الإسرائيلية لمطالبها

حذر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين اللواء قدري أبو بكر من أنه في حال لم يرد الاحتلال الإسرائيلي على مطالب الحركة الأسيرة، فإن جزءا منهم سيشرعون في إضراب عن الطعام ابتداء من غد الأحد.. متوقعا أن ترد إدارة مصلحة السجون على المطالب في وقت لاحق اليوم.

وقال أبو بكر - في تصريح اليوم السبت - "إن مطالب الحركة الأسيرة تتمحور حول إزالة أجهزة التشويش التي وضعتها إدارة السجون مؤخرا في سجن النقب، وما يترتب عليها من أضرار صحية، وحرمان المعتقلين من مشاهدة التلفاز والاستماع إلى الإذاعة، كما أن الأسرى طالبوا بتثبيت هواتف عمومية في ساحات "الفورة" للتواصل مع ذويهم، إضافة إلى التراجع عن العقوبات التي فرضت على الأسرى في سجني النقب وريمون".

وكانت الأمور قد تأزمت بشكل كبير بعد قيام إدارة المعتقلات والسجون بنصب أجهزة تشويش في "عوفر" والنقب، وهي أجهزة تستخدم لأول مرة وتأثيراتها عالية جدا وتترتب عليها أضرار صحية، إضافة إلى حرمان المعتقلين من مشاهدة التلفاز والاستماع إلى الإذاعة.

يذكر أن كل المستجدات الأخيرة في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي جاءت بعد قيام لجنة وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال جلعاد أردان بدراسة الأوضاع الحياتية للأسرى، وأخذت توصياتها بعد زيارة كافة السجون بالتضييق عليهم وفرض أمر واقع جديد.

وقالت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية اليوم "إنه تم حشد أطباء احتياط لتولي التعامل مع تداعيات الحدث من أجل تجنب ضرورة نقل الأسرى إلى المستشفيات، ورسمت مصلحة السجون قبل أسبوع صورة للوضع المتوقع تضمنت عددا من خيارات التعامل مع الوضع الذي قد ينجم، بما في ذلك التغذية القسرية، وهو الإجراء الذي لم يوافق عليه الأطباء في المرة السابقة التي أضرب فيها السجناء".