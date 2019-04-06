إصدار أمر اعتقال بحق ألماني يُشْتبه في أنه وراء سلسلة رسائل تهديد بقنابل

أعلنت متحدثة باسم الادعاء العام في العاصمة الألمانية برلين، اليوم السبت، إصدار أمر اعتقال بحق مواطن من ولاية شلزفيج هولشتاين يُشْتَبَه في أنه وراء سلسلة من رسائل البريد الالكتروني تضمنت تهديدات بشن هجمات بقنابل، ومحتوى يميني متطرف.

وأوضحت المتحدثة أنه خلال تحليل المواد المكتوبة التي كانت بحوزة المشتبه به، تم العثور على قرائن تفيد بأن "الرجل ادعى أنه خبير في كيفية صنع قنبلة".

في الوقت نفسه، قالت المتحدثة إن تحليل المواد التي جرى العثور عليها، لم ينته بعد وسيستغرق " بعض الوقت".

وذكر الادعاء أن الرسائل التي تم إرسالها منذ أبريل الماضي كان يتم توقيعها بعبارة " الهجوم الاشتراكي القومي (النازي)".