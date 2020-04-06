أحمد أمين يشيد بكتاب من علم عبد الناصر شرب السجائر لعمر طاهر

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أشاد الفنان الكوميدي أحمد أمين بكتاب "من علم عبد الناصر شرب السجائر" تأليف الكاتب والسيناريست عمر طاهر، والذي صدر هذا العام.

ونشر أحمد صورة تجمعه بالكتاب عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" وعلق قائلاً: "ميكس جميل ما بين دلوقتي والتاريخ وملاحظات عمر طاهر، وقطع الكتاب نفسه جميل والغلاف مختلف، والموضوع كله ممتع الصراحة".

وعلى جانب ثاني يصور الفنان أحمد أمين مسلسله الجديد "ما وراء الطبيعة" المأخوذ عن سلسلة أدبية تحمل نفس الاسم من تأليف الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، والمسلسل من إخراج عمرو سلامة، وسيعرض على منصة الأفلام "Netflix".