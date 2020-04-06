استطلاع: الكثير من الألمان قلقون إزاء التضرر ماديا بسبب أزمة كورونا

كشف استطلاع للرأي أن الكثير من الألمان تساورهم مخاوف حول تعرضهم لتضرر مالي محتمل جراء أزمة جائحة كورونا.

وأظهر الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه اليوم الاثنين، أن 38% من الألمان يشعرون بقلق بالغ إزاء تضاعف حاد في أسعار بضائع شحيحة، مثل منتجات العناية بالنظافة الشخصية.

ويخشى 33% من الذين شملهم الاستطلاع أن يفقد التأمين الخاص ضد الشيخوخة قيمته.

وكان الخوف الأكبر لدى الألمان يتعلق بعدم التمكن من الحصول على الرعاية الطبية الكافية بسبب نقص الإمكانات في المستشفيات أو عدم توفر عدد كاف من الأطباء في ظل الأزمة، وأعرب عن تلك المخاوف في ذلك 43% من الألمان.

وقال كلاوس مولر، رئيس الاتحاد الألماني لمراكز حماية المستهلك، الذي كُلف بإجراء الاستطلاع، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن غالبية المستهلكين لم تبالغ في قلقها حتى الآن، مضيفا: "هذا أمر جيد، لكنه لا يخفي أن الكثير من الناس تساورها مخاوف صحية ومالية"، مؤكدا ضرورة عدم التهاون في حقوق المستهلكين حتى في أوقات الأزمات.

أجرى الاستطلاع معهد "كانتار إمنيد" لقياس مؤشرات الرأي خلال الفترة من 31 مارس حتى 1 أبريل، وشمل الاستطلاع 1006 ألمان فوق 14 عاما.