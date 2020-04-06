محكمة بريطانية: إدانة فولكسفاجن في انبعاثات سيارات الديزل

قضت محكمة بريطانية اليوم الاثنين، بأن شركة فولكسفاجن الألمانية العملاقة لصناعة السيارات، استخدمت أجهزة غير قانونية تعمل على إظهار قراءات غير صحيحة للانبعاثات في سيارات الديزل الخاصة بها، حتى تبدو وكأنها تمتثل لمعايير الانبعاثات الخاصة بالاتحاد الأوروبي، وذلك بعد أن أصدرت محاكم أخرى أحكاما مشابهة.

وكانت فولكسفاجن أقرت في عام 2015 باستخدام برنامج يعطي قراءات أقل للانبعاثات، في 11 مليون سيارة ديزل حول العالم. وقد دفعت الشركة بالفعل تعويضات بقيمة مليارات الدولارات.

وقال قاضي المحكمة العليا في بريطانيا، ديفيد واكسمان، إن "المركبات المتضررة تحتوي على أجهزة غير قانونية" حسبما وصفها تشريع الاتحاد الأوروبي.

ويفتح حكم المحكمة البريطانية الطريق أمام مطالبات التعويض من جانب ملاك ما يقدر بـنحو 1.2 مليون مركبة من سيارات فولكسفاجن في بريطانيا.

ومثل محامون، 90 ألف من مالكي سيارات فولكسفاجن وأودي وسكودا وسيات، برفع الدعوى.