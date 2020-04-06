البنك المركزي الأوروبي يشتري سندات بأكثر من 30 مليار يورو خلال أسبوع

ارتفعت مشتريات البنك المركزي الأوروبي من السندات خلال الأسبوع الماضي بأكثر من 30 مليار يورو (32 مليار دولار) في إطار جهوده لضخ المزيد من السيولة النقدية في اقتصادات منطقة اليورو لمساعدتها على مواجهة تداعيات تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن البنك قام بتسوية عروض لشراء سندات بقيمة 2ر30 مليار يورو في إطار برنامجه الجديد "البرنامج الطارئ لشراء السندات لمواجهة الوباء"، في حين ارتفعت قيمة سندات برنامج شراء الأصول القائم بمقدار 4 مليارات يورو بعد تعديل مواعيد الاستحقاق.

وذكرت بلومبرج أن البنك المركزي الأوروبي ركز على شراء السندات الإيطالية في إطار إجراءات مساندة إيطاليا وهي الدولة الأوروبية الأشد تضررا من كارثة وباء كورونا، حيث اشترى البنك خلال مارس الماضي سندات إيطالية بقيمة 9ر11 مليار يورو وهو ما يزيد بشدة عن مشترياته المعتادة من سندات ثالث أكبر دولة في منطقة اليورو.

يذكر أن إيطاليا التي تعاني من أحد أعلى معدلات الدين العام بين دول الاتحاد الأوروبي ككل، تضررت بشدة من الوباء وأثارت القلق بشأن كيفية تمويلها للإجراءات التي اتخذتها لمواجهة الوباء وتداعياته وهو ما دفع السندات الإيطالية إلى التراجع بشدة وبالتالي ارتفاع سعر العائد عليها لتعيد إلى الأذهان ذكريات أزمة الديون الإيطالية في 2012.

يذكر أن بيانات البنك المركزي الأوروبي الحالي تشمل فقط المشتريات التي تمت بالفعل وهو ما يعني أنها لا تشمل التعاملات التي تمت بشكل أولي يومي الخميس والجمعة الماضيين.

كان البنك المركزي الأوروبي قد أطلق يوم 26 مارس الماضي برنامجا لشراء سندات بقيمة 750 مليار يورو في إطار جهود مواجهة التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا المستجد.

وبحسب بيانات البنك المركزي الأوروبي فإنه يعتزم ضخ أكثر من تريليون دولار في اقتصادات منطقة اليورو خلال العام الحالي، في الوقت الذي تواجه فيه القارة الأوروبية أسوأ موجة ركود اقتصادي منذ عقود.

ويعتبر برنامج شراء السندات لمواجهة الوباء، فعالا للغاية لآنه يتيح لصناع القرار في البنك المركزي الأوروبي توجيه المشتريات نحو الدول الأعضاء في منطقة اليورو الأشد احتياجا للسيولة النقدية.