حريق الغابات يرفع معدلات الإشعاع النووى قرب مفاعل تشرنوبل 16 ضعفا

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ارتفعت معدلات الإشعاعات النووية الخطيرة، قرب مفاعل تشارنوبل الملوث، بـ16 ضعفا، يوم السبت الماضي، بسبب حريق غابات اندلع بالمنطقة فى أوكرانيا.

ونقلت صحيفة الجارديان عن منشور لمدير مركز الرصد البيئى الأوكرانى يجور فيرسوف، الذى قال "لدى خبر سيئ معدلات الأشعة الخطيرة حول مفاعل تشارنوبل فى ازدياد".

وأرفق فيرسوف مع منشوره مقطع فيديو يظهر جهاز قياس الأشعة "جايجر" ومؤشره يظهر ارتفاع معدل الإشعاع بـ16 ضعف المعدل الطبيعى.

ويضيف فيرسوف أن النيران التى اندلعت على مساحة 100 هكتار، يوم السبت، طالت 20 هكتارا من مساحة المفاعل المليئ بالنفايات النووية.

وبحسب هيئة الطوارئ الأوكرانية، تم إرسال طائرتين وحوامة و100 رجل إطفاء للسيطرة على الحريق.

وأضافت الهيئة أن رجال الإطفاء واجهوا صعوبة، بسبب كثافة الإشعاع النووى، والذى هدأ صباح الأحد، مؤكدة أنه لا ضرر على الأهالى فى الجوار.

وكان وقع تسرب نووى خطير بالمفاعل الرابع بمحطة تشارنوبل النووية عام 1986، متسببا بموجة تلوث إشعاعى طالت أوروبا بأكملها.

وظلت المفاعلات الـ3 السليمة تعمل لتوليد الكهرباء حتى عام 2000 حين أغلقت كلها، وتم عمل قبة أمان على المفاعل الرابع المليء بالنفايات النووية الخطرة.

الجدير بالذكر أن وقوع حرائق الغابات فى أوكرانيا أصبح أمرا معتادا، تزامنا مع تفاقم مشكلة تغير المناخ حول العالم.