عمرو سعد يتبرع للفرق الطبية: «هنعدي الأزمات بوقفتنا جنب بعض»

وجه الفنان عمرو سعد التحية والتقدير للفرق الطبية التي تقف في وجه خطر فيروس كورونا المستجد، وذلك عبر فيديو نشره على صفحته الرسمية بموقع "إنستجرام".

وقال "سعد" في الفيديو: "علشان الفريق الطبي بيضحي بحياته علشانا، هنكون أد المسئولية إن شاء الله، ونعدي الأزمات بوقفتنا جنب بعض، أنا بدعم بالتبرع لتوفير الملابس الطبية الوقائية لـ100 من الفريق الطبي لحمايتهم من فيروس كورونا، وبنقل المسئولية من بعدي لمحمود تريزيجيه، ومحمد صلاح، وتامر مرسي، ومحمد هنيدي، وأحمد السقا، للمشاركة معانا، شعب مصر أد المسئولية".

وكتب على الفيديو: "مع كل الحب والتقدير لكل فريق طبي وطني وشجاع، دعوة لدعم حماية الجيش الأبيض، أهل مصر قد المسئولية".