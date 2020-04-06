محمود محيي الدين: ليس من الضروري أن تنخفض أسعار السلع مع انخفاض كل دولار من البترول

قال الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، إن أسعار البترول انخفضت على مستوى العالم، ووصلت إلى أقل من 20 دولارًا، منوهًا بأن هذا التخفيض يشعر به الصانع والمنتج والأسر.

وأضاف «محيي الدين» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الخياة اليوم» المُذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الأحد، أنه ليس من الضروري أن كل دولار تخفيض للبترول يقابله انخفاض في أسعار السلع، حتى لا يحدث تذبذب في الأسعار، قائلا: لازم الناس تشعر بهذه التغيرات.

وأشار إلى ضرورة مساندة المضارين من الأزمة الحالية، وتخفيض الأعباء على الأسر والأفراد، سواء من الموازنة العامة أو من منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

