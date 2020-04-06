 رئيس حكومة بافاريا يتوقع استمرار قيود كورونا لفترة أطول - بوابة الشروق
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رئيس حكومة بافاريا يتوقع استمرار قيود كورونا لفترة أطول

ميونخ - د ب أ
نشر فى : الإثنين 6 أبريل 2020 - 10:57 م | آخر تحديث : الإثنين 6 أبريل 2020 - 10:57 م

توقع ماركوس زودر، رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية، استمرار القيود المفروضة في إطار مكافحة أزمة كورونا، لفترة أطول، وذلك نظرا لانتشار الفيروس.

وطلب زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، مساء اليوم الاثنين، من الناس الاستعداد لاحتمال توسيع نطاق ارتداء الكمامات مستقبلا.

وفي مقابلة مع القناة الأولى بالتلفزيون الألماني، قال زودر:" يجب أن نُعِدّ الناس للحياة مع الوباء، ومن ذلك بطبيعة الحال تكثيف ارتداء الكمامات، وكذلك الإبقاء على القيود على الخروج من المنزل أو وقف المخالطات في قطاعات معينة مثل المطاعم، لفترة أطول".

في الوقت نفسه، قال زودر إن من الممكن أن تكون هناك "بارقة أمل" يمكن ساعتها تطوير الموقف، وأضاف أن طريق الأمل هذا يجب أن يكون "مقنعا في ذاته"، ولفت إلى أن المستشارة انجيلا ميركل ورؤساء الحكومات سيتشاورون في الأسبوع المقبل حول هذا الموضوع.


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