 المكسيك تعلن البدء في تطعيم الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عامًا قريبا - بوابة الشروق
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المكسيك تعلن البدء في تطعيم الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عامًا قريبا

مكسيكو سيتي (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 7:16 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 7:16 م

قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن المكسيك تتوقع بدء تطعيم الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عاما في مايو، عندما يكتمل تطعيم كبار السن والمعلمين.

وأشار لوبيز أوبرادور إلى أن المكسيك ستبدأ في تطعيم الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و 60 عامًا ، ثم توسع الخطة لتشمل الأشخاص في نطاق 40 إلى 60 عاما إذا توفرت اللقاحات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الرئيس قوله إنه يعتزم تلقي التطعيم في غضون ما يتراوح بين 15 و20 يوما.

وأوضح الرئيس المكسيكي أن الرحلات المستقبلية لوزير الخارجية مارسيلو إبرارد إلى روسيا والصين والولايات المتحدة تهدف إلى ضمان التزام الدول الأخرى بعقود تسليم اللقاحات.

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