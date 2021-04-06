زامبيا تفتح تحقيقا بعد هبوط طائرة في مدرج لم يكتمل تشييده

بعد هبوط طائرة إثيوبية من طراز بوينج 737 بالخطأ في مطار في زامبيا، مازال قيد البناء، قامت السلطات بفتح تحقيق في الحادث اليوم الثلاثاء.

وهبطت طائرة الشحن ذات المحركين في مدرج لم يكتمل تشييده أمس الأول الأحد، مما أثار مفاجأة العاملين في مطار كوبيربلت في مدينة ندولا. وبعد بضعة لحظات، كانت طائرة إثيوبية من طراز بوينج 737 تستعد للهبوط في المدرج أيضا.

وقال وزير النقل ميشيك لونجو، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا): "كانت طائرة ركاب أخرى، تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، على وشك الهبوط في نفس المطار الذي مازال قيد البناء، بعد بضعة ساعات، ولكن قائد الطائرة عاد أدراجه بعدما أدرك أن هذا المطار الخاطئ"، مضيفا أنه أصدر أوامره بفتح تحقيق في الحادث.

ووفقا للبيانات الأولية، فإن ارتكاب قائد الطائرة لخطأ أمر غير مستبعد.