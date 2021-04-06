نمو التسوق الإلكتروني في كوريا الجنوبية بنسبة 15% خلال فبراير الماضي

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أظهرت بيانات نٌشرت اليوم الثلاثاء أن التسوق الإلكتروني في كوريا الجنوبية نما بنسبة 15.2% خلال شهر فبراير الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، حيث سعى المزيد من المواطنين لشراء منتجات عبر المنصات الإلكترونية في ظل جائحة كورونا.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن مكتب الإحصاءات القول إن قيمة التعاملات الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت بلغت 13.7 تريليون وون (12.2 مليار دولار) خلال فبراير الماضي، مقارنة بـ11.9 تريليون وون خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وقد انتعش التسوق عبر شبكة الإنترنت منذ الأسبوع الماضي، حيث فضل الأشخاص الشراء عبر شبكة الإنترنت لتجنب التعامل المباشر في ظل جائحة كورونا.

وارتفعت المشتريات من منتجات الهواتف المحمولة والأجهزة الأخرى بنسبة 20.2% لتصل إلى 9.73 تريليون وون.

وارتفعت التعاملات الإلكترونية لخدمات التوصيل الأطعمة بنسبة 64.6% لتصل إلى 733 مليار وون، كما ارتفعت التعاملات الإلكترونية الخاصة بشراء الأطعمة والمشروبات بنسبة 29.1% لتصل إلى 431 مليار وون.

وتراجعت مبيعات منتجات التجميل بنسبة 14.1% لتصل إلى 148 مليار وون.