المؤبد غيابيا لسائق هتك عرض عاملة زراعية في الدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة 11 بمحافظة الدقهلية، بالسجن المؤبد غيابيًا لسائق بعد اتهامه بهتك عرض عاملة زراعية بالقوة، بأن تعدى عليها جنسيا، أثناء قيامة بتوصيلها للعمل بإحدى الأراضي الزراعية بناحية مركز الجمالية.

وصدر الحكم برئاسة المستشار أنور محمود رضوان، وعضوية المستشار هشام محمد جمال الدين، والمستشار تامر نبيل الدمرداش، والمستشار محمد أسامة دبوس، وأمانة سر مسعد كمال الدين طه، وربيع محمد في القضية.

وكان المحامي العام الأول لنيابة شمال المنصورة الكلية قد أحال المتهم "المهدي.م.ا.ا"، هارب، ويعمل سائقا إلى محكمة الجنايات المختصة لأنه في يوم 11/ 10/ 2021 بدائرة مركز الجمالية- محافظة الدقهلية، هتك عرض المجني عليها "السيده.إ.ع.ط"، 26 عاما، عاملة زراعية ومقيمة عزبة فودة مركز الجمالية، بالقوة بأن باغتها حال استقلالها السيارة قيادتةً وجثم فوقها ممزقًا ملابسها وممسكًا بمواطن عفتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأكدت المجني عليها، في تحقيقات النيابة، أنها تعمل عاملة زراعية وفي يوم الواقعة قمت بركوب السيارة الخاصة بالمتهم كونة سائق سيارة الأنفار وكنت بمفردي بداخل صندوق السيارة وأثناء سير السيارة توقف فجأة ونزل منها واعتلي صندوق السيارة وقام بالتعدي عليا بالقوة.

وشهد محمد إسماعيل إسماعيل فياض، 65 عامًا، ومقيم عزبة فرج بمركز الجمالية، انه يعمل مقاضي عرفي بقريتة وحضر إليه والد المتهم واعترف بارتكاب نجله للواقعة وجرى التواصل مع أسرة المجني عليها لحل الأمر وديًا مقابل مبلغ مالي، إلا أن أسرة المتهم لم تلتزم بالاتفاق.