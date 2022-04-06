جونسون يناشد الشعب الروسي معارضة الحرب في أوكرانيا

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وجه اليوم الثلاثاء رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون نداء إلى الشعب الروسي لمعارضة الحرب التي يشنها الرئيس فلاديمير بوتين في أوكرانيا.

وفي رسالة بالفيديو نشرها على الإنترنت، وصف رئيس الوزراء الفظائع التي ارتكبتها القوات البريطانية بأنها "وصمة" في شرف الدولة.

وحث جونسون الشعب الروسي على تجنب سيطرة بوتين على وسائل الإعلام من خلال السعي بأنفسهم للحصول على حقيقة ما يحدث من وسائل إعلام مستقلة على الإنترنت.

وجاءت دعوته بعدما زعم الكرملين أن صور المدنيين الذين قتلوا بأيدي الجنود الروس في مدينة بوتشا هي "أخبار كاذبة" وأن الأوكرانيين أنفسهم هم المسؤولون عنها .

وفي رسالته، قال جونسون إن التقارير صادمة للغاية لدرجة أن بوتين تعمد إخفاء الحقيقة عن شعبه.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن جونسون قوله "رئيسكم يعرف أنه إذا رأيتم ما يحدث، فلن تؤيدوا حربه".

وشدد "إنه يعرف أن هذه الجرائم تعد خيانة لثقة كل أم روسية لوحت بفخر لتوديع نجلها وهو يغادر للانضمام إلى الجيش".

وأضاف "وهو يعرف أنها وصمة على شرف روسيا نفسها. وصمة ستزداد اتساعا فحسب وسيصبح من الصعب محوها أكثر صعوبة في كل يوم تستمر فيها هذه الحرب".