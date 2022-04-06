 في الحلقة الخامسة من «الكبير أوي».. جوني يكشف سر فقدانه السريع للوزن - بوابة الشروق
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في الحلقة الخامسة من «الكبير أوي».. جوني يكشف سر فقدانه السريع للوزن

محمد عباس
نشر في: الأربعاء 6 أبريل 2022 - 7:49 م | آخر تحديث: الأربعاء 6 أبريل 2022 - 7:49 م

في الحلقة الخامسة من الجزء السادس من مسلسل «الكبير أوي»، كشف جوني لهدرس سر نقصانوزنه السريع، حيث كان في الطائرة مسافرا إلى أمريكا إلى أحد أشهر أطباء التغذية، وأثناء وجوده في الطائرة قابل بوسي شلبي وسرق أحدهم هاتفها، واجتاحة حالة من الهرج الطائرة وسقطت في البحر، وعاد جوني إلى المظاريطة سباحة.

«الكبير أوي» من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، رحمة أحمد فرج، حسين أبو حجاج، مصطفى غريب، ليلى عز العرب، سماء إبراهيم، حاتم صلاح، علاء زينهم، يوسف صلاح، عبدالرحمن طه.

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