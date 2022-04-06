بايدن يرشح أول سيدة لـ«خفر السواحل»

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رشح الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء الأميرال ليندا فاجان لقيادة خفر السواحل، ولتصبح أول امرأة تقود فرعا للقوات المسلحة الأمريكية.

وكتب بايدن، في تغريدة على تويتر، أعلن فيها عن الترشيح، قائلا""تتمتع بقيادة ونزاهة لا يُعلى عليهما".

وتشغل فاجان حاليا منصب نائب قائد خفر السواحل ، ويجب أن يوافق مجلس الشيوخ على تعيينها في المنصب.

وستحل محل الأميرال كارل شولتز ، الذي شغل منصب القائد منذ عام 2018.

ونهاية يناير أعلن الرئيس الأمريكي عزمه ترشيح أول امرأة من أصل أفريقي قاضية في المحكمة العليا، وهي أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفبراير الماضي، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي رشح رسميا القاضية كيتانجي براون جاكسون لتكون أول امرأة ذات بشرة سمراء ترأس المحكمة العليا، أعلى المحاكم في البلاد.

ورغم وجود 3 مرشحات محتملات لشغل هذا التعيين التاريخي، إلا أن الأنظار تتجه جميعها إلى القاضية كيتانجي براون جاكسون.

وفي حال استقر الرئيس الأمريكي على كيتانجي براون جاكسون، فإنها ستخلف القاضي ستيفن براير، الذي قرر بإرادته التقاعد عن عمر 83 عاما، وسيكون ذلك عقب انتخابات التجديد النصفي في منتصف نوفمبر المقبل.