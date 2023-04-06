استطلاع يظهر عدم رضا معظم الألمان عن حكومة شولتس

كشفت نتائج استطلاع للرأي نُشِرَت نتائجه في ألمانيا، اليوم الخميس، أن سبعة من كل عشرة ألمان يشعرون بقليل من الرضا أو لا يشعرون بالرضا على الإطلاق عن حكومة المستشار أولاف شولتس.



وحسبما أفاد الاستطلاع الذي أجرته القناة الأولى بالتلفزيون الألماني، أن هذه النسبة سجلت زيادة بمقدار ست نقاط مئوية مقارنة بمارس الماضي.



وبهذا ينخفض مقدار الرضا عن حكومة ائتلاف إشارة المرور الذي يضم حزب شولتس الاشتراكي الديمقراطي، وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، إلى أدنى مستوى له خلال فترة الانتخابات الحالية.



من ناحية أخرى، أوضحت النتائج أن 44% ممن شملهم الاستطلاع يرغبون في توفير المزيد من الحماية للمناخ بسرعة.



وأعرب 27% عن اعتقادهم بأن التغييرات نحو توفير مزيد من الحماية للمناخ تسير بالفعل بسرعة أكبر من اللازم فيما رأت أقلية تضم 18% أن السرعة مناسبة تماما.



وحسب النتائج، أعرب 76% من أنصار حزب الخضر عن رغبتهم في تغييرات أسرع في مجال حماية المناخ ووصلت هذه النسبة إلى 50% بين أنصار الحزب الاشتراكي وإلى 48% بين أنصار الحزب الليبرالي.



وفيما يتعلق بقرارات الحكومة بتركيب أنظمة تدفئة جديدة في المباني اعتبارا من عام 2024، اعتبر 40% ممن شملهم الاستطلاع أن هذا الإجراء مناسب، فيما اعتبر 43% أنه مبالغ فيه، و10% رأوا أنه غير كاف.



يذكر أن من المنتظر اعتبارا من العام المقبل تشغيل ما لا يقل عن 65% من أنظمة التدفئة المركبة حديثا في ألمانيا بمصادر الطاقة المتجددة.



وأعرب 56% من المشاركين في الاستطلاع عن تأييدهم لقرار الحكومة بتسريع تنفيذ مشاريع الطرق السريعة مقابل 32% أعربوا عن رفضه.



وفيما يتعلق بقرار زيادة رسم مرور الشاحنات على الطرق، فقد حظى بتأييد 43% وقوبل برفض 45% من المشاركين في الاستطلاع.



وأعرب 36% من المشاركين عن تأييدهم لسعي الاتحاد الأوروبي إلى حظر المركبات الجديدة التي تعمل بمحركات احتراق تحتاج إلى وقود أحفوري اعتبارا من 2035، مقابل رفض 55% من المشاركين.