نائب أمريكي يقارن بين الرئيس الصيني وأدولف هتلر أثناء وقوفه بجانب نائب الرئيسة التايوانية

قارن النائب الأمريكي، مايكل ماكول، بين الزعيم الصيني شي جين بينج، والزعيم النازي أدولف هتلر، أثناء وقوفه إلى جانب نائب الرئيسة التايوانية، الذي من المقرر أن يخوض سباق الترشح على زعامة الحزب الحاكم في الانتخابات المقررة في يناير المقبل.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن ماكول، وهو جمهوري يترأس لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب، قوله في اجتماع عُقد اليوم الخميس مع لاي تشينج تي، نائب الرئيسة التايوانية: "كثيرا ما يذكرني هذا الصراع من أجل القوة العالمية، وتوازن القوى الذي نجد أنفسنا فيه اليوم، بجيل والدي، والذي يشار إليه عادة على أنه الأعظم في الولايات المتحدة".

وأضاف ماكول: "ثم صار لدينا هتلر، واليوم لدينا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس شي".

ومن الممكن أن تتسبب التعليقات في إثارة غضب الصين، التي ردت على توقف الرئيسة التايوانة تساي إنج وين، في لوس أنجلوس، حيث التقت برئيس مجلس النواب كيفين مكارثي، بطريقة أكثر تحفظا بكثير بالمقارنة مع زيارة الرئيسة السابقة لمجلس النواب، نانسي بيلوسي، لتايبيه في العام الماضي.