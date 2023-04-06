 السعودية: يستحب الفطر لو بلغت مسافة السفر 80 كيلو مترا فأكثر - بوابة الشروق
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السعودية: يستحب الفطر لو بلغت مسافة السفر 80 كيلو مترا فأكثر

هديل هلال
نشر في: الخميس 6 أبريل 2023 - 4:20 م | آخر تحديث: الخميس 6 أبريل 2023 - 4:25 م

حددت المملكة العربية السعودية، المسافة التي يستحب معها للمسافر الإفطار، حتى ولو كانت وسيلة السفر مريحة كالقطار والسفينة والسيارة والطائرة.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، قالت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، مساء الخميس، إنه «إذا كانت مسافة السفر 80 كم فأكثر استحب للمسافر أن يفطر، ولو كانت وسيلة السفر مريحة كالقطار والسفينة والسيارة والطائرة».

وكان مركز الأزهر للفتوى، قد صرح الأسبوع الماضي، أنه يجوز للمسافر أن يفطر إذا شرع في السفر قبل طلوع الفجر على قول جمهور الفقهاء، وكانت مسافة سفره تزيد على 85 كيلومتر، وعليه قضاء ما أفطر بعد انتهاء رمضان.


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