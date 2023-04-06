الإسماعيلي يطبق نظام اليوم المتكامل والمران كامل العدد

قرر الجهاز الفني للإسماعيلي، تطبيق نظام اليوم المتكامل، خلال الاستعداد الجاد للقاء إنبي في الأسبوع الخامس والعشرين للدوري الممتاز، المحدد موعده التاسعة والربع مساء 13 إبريل الحالي بإستاد الإسماعيلية.

وكان حمزة الجمل المدير الفني للإسماعيلي قد أشرف على المران الصباحي اليوم الخميس بوجود كل اللاعبين، واستغرق مدته 60 دقيقة.

واشتمل على الإحماء وفك العضلات وانتقل للنواحي الخططية وانتهى بتقسيمة ظهر خلالها جميع اللاعبين بشكل جيد.

تجدر الإشارة إلى أن الوحدة التدريبية للإسماعيلي، شهدت تخلف الحارس محمد فوزي وعبد القادر كوليبالي ومحمد عمار للإصابة والتأهيل، فضلا عن وجود إياد العسقلاني ضمن فريق مواليد 2003.