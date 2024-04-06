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أثار الحكم الموريتاني دحان بيدا، الجدل بعدما رفض احتساب هدف لفريق يانج أفريكانز أمام صن داونز مساء أمس الجمعة.

وسجل فريق يانج أفريكانز هدفا أمام صن داونز في الدقيقة 64 ورغم مرور الكرة من الشباك إلا أن حكم المباراة رفض احتسابها حتى بعد العودة لتقنية الفيديو.

وظهرت الكرة في شاشات التلفزيون أنها مرت بكامل محيطها لداخل المرمى، ورغم ذلك رفض الحكم الموريتاني احتساب الكرة هدفًا.

الحكم صاحب الـ 32 عاما كان قد أدار عدة مباريات لأندية مصرية أهمهم كالتالي:

في موسم 2018-2019

الزمالك وبترو أتلتيكو يوم 24 فبراير 2019، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

2019-2020

أدار مباراة للزمالك في الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا أمام جينيراسيون فوت السنغالي في اللقاء الذي انتهى بهزيمة الفارس الأبيض بنتيجة 2-1 يوم 14 سبتمبر 2019.

2021-2022

أدار مباراة للزمالك يوم 22 أكتوبر 2021 أمام فريق توسكر الغيني في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الدور الأول من بطولة دوري أبطال أفريقيا وانتهت لصالح الفريق الأبيض بنتيجة 4-0.

كما أدار مباراة لبيراميدز في ربع نهائي بطولة الكونفدرالية، أمام مازيمبي الكونغولي في اللقاء الذي أقيم يوم 17 أبريل 2022، وانتهى بالتعادل السلبي.

وفي تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 أدار مباراة لمنتخب مصر أمام مالاوي في لقاء انتصر خلاله الفراعنة بنتيجة 4-0.

2022-2023

أدار الحكم الموريتاني مباراتين للنادي الأهلي أولهما كانت أمام الهلال السوداني في دور المجموعات وتلقى الفريق الأحمر هزيمة بنتيجة 1-0، قبل أن يدير مواجهة الأهلي والترجي في نصف النهائي وانتصر خلالها الأهلي بهدف دون رد.

2023-2024

أدار الحكم الموريتاني مباراة الأهلي وسيمبا التي أقيمت يوم 20 أكتوبر 2023 وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 في بطولة الدوري الأفريقي.

وتولى الحكم إدارة مباراة فيوتشر مع سينجادا في الدور التمهيدي لبطولة كأس الكونفدرالية، في لقاء انتصر خلاله الفريق المصري بنتيجة 4-0.

وفي بطولة كأس الأمم الأفريقية أدار الحكم الموريتاني مباراة لمنتخب مصر أمام موزمبيق وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.