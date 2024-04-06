جندي أمريكي يواصل اعتصامه أمام البيت الأبيض لوقف الحرب على غزة

يواصل العسكري في القوات الجوية الأمريكية لاري هيبرت، لليوم السادس على التوالي، اعتصامه أمام البيت الأبيض بالتوازي مع إضرابه عن الطعام، مطالباً بوقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وبدأ العسكري الأمريكي (26 عاماً)، إضرابه عن الطعام واعتصامه أمام البيت الأبيض، منذ 31 مارس الماضي، وذلك تحت شعار "أوقفوا احتلال غزة"، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وقال هيبرت، وهو عضو بجمعية "قدامى المحاربين من أجل السلام"، إن الجندي الأمريكي آرون بوشنل، الذي أضرم النار في نفسه أمام السفارة الإسرائيلية بواشنطن تنديدا بالحرب على غزة، شكّل مصدر إلهام له لإطلاق اعتصامه وإضرابه عن الطعام.

وأضاف في حديثه مع "الأناضول" أنه يرغب من خلال هذه الخطوة في تعزيز الضغوط على الحكومة الأمريكية لوقف توريد الأسلحة إلى إسرائيل، ولخلق وعي عالمي إزاء ما يجري في غزة، واصفاً الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة بـ"الإبادة الجماعية".

كما اتهم إسرائيل باستهداف الصحفيين وبذل ما بوسعها لعرقلة عملهم بهدف الحيلولة دون تمكنهم من توثيق "الإبادة الجماعية التي ترتكبها".

وفيما يخص مقتل عمال إغاثة أجانب في غزة جراء هجوم إسرائيلي، قال الجندي الأمريكي إنه "أمر يثير الصدمة"، لكنه خطوة غير مستبعدة من إسرائيل في ظل الحرب التي تشنها ضد مدنيي القطاع.