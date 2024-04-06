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وائل جمعة: محمد عبدالمنعم مغرور ويجب عليه أن يراجع حساباته

محمود عيسى
نشر في: السبت 6 أبريل 2024 - 12:24 ص | آخر تحديث: السبت 6 أبريل 2024 - 12:24 ص

شن وائل جمعة نجم الكرة المصرية السابق، هجومًا على محمد عبد المنعم مدافع الأهلي خلال مباراة الفريق الأحمر مساء اليوم الجمعة أمام سيمبا التنزاني، ضمن إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

صرح جمعة في تصريحات لقناة (بي إن سبورتس) :" عبدالمنعم وصل لأصعب مرحلة من الغرور، ما يفعله يعرض الأهلي لخطورة كبيرة على مرماه من المنافسين".

أضاف:" الثقة المبالغ فيها من عبد المنعم تمنح المهاجمين فرصة للتدخلات القوية والتي قد تعرضه للإصابات".

أكمل:" أرى أن محمد عبدالمنعم هو أفضل مدافع في مصر وإفريقيا ولكنه مطالب بمراجعة حساباته".

وحقق الأهلي فوزًا غاليًا على سيمبا بنتيجة 2-0 باللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد القاهرة الدولي.

وينتظر الأهلي بعد تأهله للدور نصف النهائي الفائز من مباراة مازيمبي الكونغولي وبيترو أتلتيكو الأنجولي.


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