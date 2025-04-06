فولهام يفوز بثلاثية أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز

تغلب نادي فولهام على ضيفه ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، لحساب منافسات الجولة الـ 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على ملعب كرافن كوتيدج جيدة المستوى، وسط سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجريات اللعب، مع أفضلية نسبية من ليفربول في الشوط الثاني.

وتقدم نادي ليفربول في النتيجة بالدقيقة 15 عن طريق اللاعب ماك أليستر، قبل أن يدرك فولهام التعادل في الدقيقة 23 عن طريق اللاعب ريان سيسيجنون.

وفي الدقيقة 32، سجل اللاعب أليكس إيووبي الهدف الثاني لفولهام بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، فيما سجل اللاعب رودريجو مونيز الهدف الثالث في الدقيقة 37.

وشن فريق ليفربول هجومًا قويًا في الشوط الثاني، نجح من خلاله في تسجيل هدف واحد، جاء عن طريق اللاعب لويس دياز في الدقيقة 72، فيما تصدى دفاع وحارس فولهام لعدة هجمات من الريدز.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد فولهام إلى النقطة 48 التي يحتل بها المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تجمد رصيد ليفربول عند النقطة 73 في المركز الأول.