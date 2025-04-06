مقتل عائلة من 5 أفراد إثر حادث سيارة مميت بالمنطقة الساحلية في ولاية جورجيا

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أعلنت الشرطة المحلية مقتل 5 أشخاص في حادث سيارة مميت في المنطقة الساحلية بولاية جورجيا صباح اليوم الأحد.

واشتعلت النيران في سيارة بعد اصطدامها بسيارة أخرى كانت متجهة جنوبا على الطريق السريع أي - 95 في مقاطعة مكينتوش حوالي الساعة 6 صباحا بالتوقيت المحلي.

وأفاد المسؤول في شرطة الولاية كريستوفر أشداون أنه تم تحديد هوية الضحايا في تلك السيارة على أنهم ريجان دوجان البالغة من العمر 27 عاما وأطفالها الأربعة، الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و 4 و 2 و 3 أشهر.

وكانت دوجان تقود سيارة مستأجرة من رالي، بولاية نورث كارولينا، لتلتقي بزوجها بولاية فلوريدا. وتم إبلاغ زوجها بالحادث.

وجرى نقل الراكب في السيارة الأخرى إلى المستشفى.