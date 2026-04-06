رئيس وزراء قطر يدعو لاحتواء التصعيد العسكري في المنطقة

دعا رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني تغليب لغة العقل والحكمة لاحتواء التصعيد العسكري في المنطقة بما يضمن أمن الطاقة العالمي وحرية الملاحة وسلامة البيئة ويحفظ استقرار المنطقة.

يأتي ذلك في اتصال هاتفي تلقاه المسئول القطري من يوناس غار ستوره، رئيس وزراء مملكة النرويج، وفق وكالة الأنباء القطرية (قنا) اليوم الاثنين.

وجرى خلال الاتصال، استعراض تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا، وسبل حل كل الخلافات بالوسائل السلمية.

وأكد رئيس الوزراء القطري، خلال الاتصال، ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية غير المبررة على قطر ودول المنطقة، محذرا في هذا السياق من مغبة الاستهداف غير المسؤول للبنية التحتية الحيوية خاصة المرتبطة بالمياه والغذاء ومنشآت الطاقة.

كما شدد على ضرورة تعزيز التنسيق وتكثيف الجهود المشتركة، والعودة إلى طاولة الحوار، وتغليب لغة العقل والحكمة لاحتواء الأزمة، بما يضمن أمن الطاقة العالمي وحرية الملاحة وسلامة البيئة ويحفظ استقرار المنطقة.