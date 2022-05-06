أمين عام مجلس الدوما: روسيا جاءت إلى أوكرانيا لتبقى فيها إلى الأبد

عبر نائب من حزب روسيا الموحدة الروسي عن طموح موسكو الدائم في المطالبة بأراضي خيرسون جنوبي أوكرانيا.



وقال النائب في مجلس الدوما، أندريه تورتشاك، اليوم الجمعة خلال زيارة لمدينة خيرسون الأوكرانية: "روسيا هنا إلى الأبد!"، مضيفا أن هذا يجب أن يكون واضحا لسكان المدينة البالغ عددهم مائتي ألف نسمة.



يعد تورتشاك أحد القادة البارزين في حزب روسيا الموحدة لأنه أيضا أمين مجلس الدوما العام.



سافر الرجل البالغ من العمر 46 عاما إلى خيرسون بصحبة دينيس بوشلين، رئيس الانفصاليين في إقليم دونيتسك.



شنت روسيا حربا عدوانية على أوكرانيا منذ حوالي شهرين ونصف، وتقدمت إلى خيرسون أوائل شهر آذار / مارس الماضي.



وفي موسكو تتكرر دعوات متزايدة لضم منطقة خيرسون إلى شبه جزيرة القرم على البحر الأسود، التي ضمتها روسيا عام 2014.



احتج سكان المدينة الواقعة على نهر دنيبرو مرارا وتكرارا على الاحتلال الروسي.