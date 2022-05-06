اليونان تسجل 5 آلاف و191 إصابة جديدة بكورونا و31 وفاة



سجلت اليونان 5 آلاف و191 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و31 وفاة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة.



وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد إلى ثلاثة ملايين و348 آلاف و756، والوفيات إلى 29 ألفا و315.



وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 20 مليونا و904 آلاف و597 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في اليونان حتى الآن. وتلقى 7 ملايين و618 ألفا و354 من السكان تطعيما كاملا ضد الوباء حتى الآن، بواقع 09ر73%.



يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.