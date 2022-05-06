ماني يطلب الحصول على أعلى راتب في ليفربول لتجديد عقده

ذكرت بعض التقارير الصحيفة الإنجليزية، أن المهاجم السنغالي ساديو ماني لاعب فريق ليفربول، طالب من إدارة ناديه الحصول على أعلى راتب في الريدز، من أجل الموافقة على تجديد عقده.

وسينتهى عقد ماني مع ناديه ليفربول في صيف 2023، ولم يتوصل اللاعب لاتفاق مع إدارة الريدز بشأن تجديد عقده حتى الآن.

ووفقًا لـ موقع " إنفيلد واتش" الإنجليزي، فإن إدارة ليفربول أخبرت ماني أنه سينتظر حتى الصيف القادم، قبل أن يحصل على عرض على عقد جديد.

وأضاف الموقع الإنجليزي أن إدارة ليفربول تحدثت مع ماني ووكيله في وقت سابق، من أجل معرفة طلباتهما لتجديد التعاقد مع الريدز.

وأوضح موقع إنفيلد واتش أن ماني يريد الحصول على راتب 300 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا، في عقده الجديد مع ناديه ليفربول، مما سيجعله صاحب أعلى دخل للنادي في الجيل الحالي.

وأتم الموقع الإنجليزي أن ساديو ماني أخبر وكيله بـ رغبته في تمديد عقده، والبقاء مع ليفربول لأطول فترة ممكنة.