الإمارات تشيد أول مسجد في العالم بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد

أعلنت دائرة الشئون الإسلامية والعمل الخيري في إمارة دبي الإماراتية، قرارها ببناء أول مسجد في العالم بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.

وقالت الدائرة، في بيان لها، إن افتتاح المسجد من المتوقع أن يتم بحلول 2025 في بر دبي ليستوعب 600 مُصلّ، ذاكرة أن المسجد سوف يتألف من طابقين، ويقام على مساحة 2000 متر مربع.

ونقل موقع "أرابيان بيزنس" عن محمد عليان السويدي، رئيس قسم الهندسة في دائرة الشئون الإسلامية والعمل الخيري في حكومة دبي (IACAD)، إنه سيتم تصنيع المسجد من خليط خرساني، ومن المقرر أن يبدأ البناء بحلول نهاية العام ويكتمل في الربع الأول من عام 2025.

وأوضح السويدي أنه اختيرت الطباعة ثلاثية الأبعاد للمسجد لأنها تقنية جديدة ومبتكرة يمكنها توفير الوقت والموارد مقارنة بأساليب البناء التقليدية.

وذكر أن تقنية الطباعة ثلاثية تُطبّق باستخدام آلة ذات تحكم رقمي، تخلط مكونات المواد الأولية والإضافات الصناعية، وتصبها ليظهر بذلك شكل الهيكل العام للمبنى وعناصره بكل دقة كما أُدخلت في البرامج الإلكترونية للطابعة.

وتمتاز عملية الطباعة الثلاثية بأنها لا تحتاج تدخلا بشريا مباشرا، أو استخدام قوالب في أثناء عملية التشكيل، كما هو الحال في عملية صب الخرسانة التقليدية.