شي يحث ماكرون على مساعدة الصين في تجنب حرب باردة جديدة

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دعا الرئيس الصيني شي جين بينج فرنسا إلى المساعدة في تجنب نشوب "حرب باردة جديدة"، مع تأييد الاتحاد الأوروبي المتزايد للمخاوف الأمريكية بشأن الواردات الرخيصة من الصين والمخاطر على الأمن القومي.

وقال شي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه ينبغي على البلدين دعم المصالح المتبادلة والاشتراك في معارضة فك الارتباط وعرقلة سلاسل الإمداد، حسبما نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن شي قوله خلال المحادثات بين الرئيسين.

ويقوم شي بزيارة رسمية إلى فرنسا قبل التوجه إلى صربيا والمجر في أول جولة إلى الاتحاد الأوروبي منذ خمسة أعوام.

ويأمل شي في إقناع الأوروبيين أن بكين تقدم فرصة اقتصادية وسط توترات تجارية متزايدة، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.