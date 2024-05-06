شي: الصين تعتبر أوروبا شريكا وتمثل أولوية في سياستها الخارجية

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يعتزم الرئيس الصيني شي جين بينج، لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في اجتماع ثلاثي اليوم الاثنين خلال زيارته لفرنسا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" عن الرئيس الصيني، قوله إن الصين تعتبر أوروبا تمثل أولوية في سياستها الخارجية وشريكا مهما في إنجاز التحديث الصيني.

وأضاف شي، أنه يتعين على الصين والاتحاد الأوروبي أن يظلا ملتزمين بالشراكة.

ووفقا لتقارير صادرة من باريس، فإن زيارة شي سوف تركز على الحربين في أوكرانيا والشرق الأوسط، والقضايا الاقتصادية وحماية المناخ.

كما يتضمن جدول الأعمال أيضا التعاون في مجالات الثقافة والرياضة والعلوم.

ومن المقرر عقد اجتماع أعمال فرنسي -صيني ومأدبة رسمية في المساء.

ووصل شي إلى فرنسا أمس الأحد. وسوف تشمل جولته في أوروبا كلا من صربيا والمجر.

وشدد ماكرون، قبيل وصول شي، على أن كل شيء يجب يتم من أجل إشراك الصين في القضايا الرئيسية العالمية الحالية.

وأكد الرئيس الفرنسي، أنه من مصلحة أوروبا ضمان أن تلتزم الصين باستقرار النظام الدولي.

وأضاف أنه لابد من العمل مع الصين من أجل تحقيق السلام، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك أي تقدم في قضايا المناخ والتنوع البيولوجي دون التوصل لاتفاقيات مع بكين.