القوات الإسرائيلية تفجر نقطة طبية للهلال الأحمر الفلسطيني بمخيم طولكرم

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فجرت القوات الإسرائيلية، اليوم الإثنين، نقطة طبية تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في مخيم طولكرم بالضفة الغربية.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، بأن قوات الاحتلال قامت بتفجير النقطة الطبية التابعة لها في مخيم طولكرم، ما أدى إلى تلف جميع المعدات الطبية الموجودة داخل النقطة الطبية وخروجها عن الخدمة".

وقالت الجمعية، إن قوات الاحتلال ما زالت تعيق تحرك طواقم الإسعاف لنقل المصابين والمرضى خلال عملياتها العسكرية في مخيمي طولكرم ونور شمس في محافظة طولكرم.

وكانت الجمعية، أفادت في وقت سابق، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر مجموعة من المتطوعين لديها، داخل منزل في مخيم طولكرم بالضفة الغربية وبدأت بهدم الواجهات .