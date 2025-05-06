جيش الاحتلال: نتابع التطورات في جنوب سوريا وجاهزون لأي سيناريوهات

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواته تنتشر في منطقة جنوب سوريا، زاعمًا أنها «مستعدة لمنع القوات المعادية من الدخول إلى المنطقة أو إلى القرى الدرزية».

وأضاف في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الثلاثاء: «نتابع التطورات بجاهزية تامة ومستعدون لجميع السيناريوهات في الجنوب السوري».

وأشار إلى «إجلاء 10 مواطنين دروز سوريين لتلقي العلاج في الأراضي الإسرائيلية خلال اليومين الماضيين»، لافتًا إلى «نقل الجرحى إلى مركز زيف الطبي في صفد، بعد إصابتهم في الأراضي السورية».

وأعلن جيش الاحتلال السبت، انتشاره في جنوب سوريا لمنع دخول قوات معادية إلى المناطق الدرزية، مع استمرار مراقبة الأوضاع دون توضيح تفاصيل الانتشار.

من جهته، حض مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون، السبت، إسرائيل على «الوقف الفوري» لهجماتها على سوريا، منددا «بانتهاكاتها» المتواصلة لسيادة البلاد، غداة شنها أكثر من عشرين غارة على مناطق عدة بينها دمشق.

وفي منشور على منصة «إكس»، قال بيدرسون: «أدين بشدة انتهاكات إسرائيل المتواصلة والمتصاعدة ضد سيادة سوريا، بما في ذلك الغارات الجوية المتعددة على دمشق ومدن أخرى، وأدعو إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات، وأن تمتنع إسرائيل عن تعريض المدنيين السوريين للخطر».