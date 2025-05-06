السودان: الدعم السريع يقصف ميناء ومحطة كهرباء في بورتسودان

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قصف محطة الكهرباء في بورتسودان أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي بالمدينة



أعلن وزير الإعلام السوداني خالد الأعيسر أن قوات "الدعم السريع" هاجمت صباح الثلاثاء مستودعات الوقود في الميناء الجنوبي بمدينة بورتسودان شرق البلاد.

بينما أفادت شركة كهرباء السودان بانقطاع التيار الكهربائي في بورتسودان جراء قصف بمسيرة لـ"الدعم السريع" استهدف المحطة الكهرباء بالمدينة.

وقال وزير الإعلام خالد الأعيسر عبر صفحته على "فيسبوك": "زرت قبل قليل مستودعات الوقود بالميناء الجنوبي في مدينة بورتسودان والتي تعرضت صباح اليوم لاعتداء إجرامي وإرهابي بمسيرات الدعم السريع".

وبث الوزير مقطع فيديو لاندلاع النيران وتصاعد الدخان من مستودع الوقود بالميناء الجنوبي.

وأكد أن "قوات الدفاع المدني وكل الأجهزة الأمنية تؤدي واجبها" حاليا.

وشدد على أن إرادة الشعب السوداني "ستظل عصية على الانكسار"، مردفا: "لن ترهبنا مثل هذه الأفعال الإجرامية والإرهابية".

بدروها، أفادت شركة كهرباء السودان أنه "تم استهداف محطة كهرباء بورتسودان التحويلية بطائرات مسيرة للدعم السريع أصابت المحطة صباح اليوم، وأدى ذلك إلى انقطاع تام للتيار الكهربائي في المدينة".

وأضافت في بيان: "يُعتبر هذا استهداف ممنهج لمحطات الكهرباء بصورة متكررة مما ينعكس سلبا على خدمات المواطنين في المياه والصحة وغيرها".

وأشارت إلى أن الفريق الفني من مهندسين وفنيين وعمال في موقع الحدث لتقييم الأضرار.

وفي وقت سابق الثلاثاء، اندلعت حرائق في مستودع وقود بمطار بورتسودان ومحيط الميناء الجنوبي بمدينة بورتسودان إثر سماع دوي انفجارات قوية، وفق مراسل الأناضول.

ولم تتهم مصادر رسمية سودانية حتى الساعة 13:25 ت.ج جهة معينة بقصف مطار بورتسودان، لكنه سبق أن تعرض لقصف من "الدعم السريع".

فيما أعلنت هيئة الطيران المدني السودانية تعليق الرحلات الجوية من وإلى المطار حتى الساعة 15:00 ت.ج.

وتأتي هذه الأحداث غداة إعلان وزارة الطاقة والنفط السودانية اشتعال النيران بمستودعات النفط الاستراتيجية بمدينة بورتسودان إثر تعرضها لهجوم بطائرة مسيرة قالت إنها تابعة لقوات "الدعم السريع".

والأحد الماضي، أعلنت السلطات السودانية أن قوات "الدعم السريع" استهدفت بطائرات مسيرة مدينتي بورتسودان وكسلا (شرق)، دون تعقيب من "الدعم السريع"، وسط إدانات عربية واسعة للهجوم.

وكان هذا أول هجوم بطائرات مسيرة يستهدف بورتسودان المطلة على ساحل البحر الأحمر، التي تعد المقر المؤقت للحكومة منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات "الدعم السريع" في أبريل 2023.

ومنذ فترة، تتهم السلطات السودانية قوات "الدعم السريع" بشن هجمات بطائرات مسيّرة على منشآت مدنية، بينها محطات كهرباء وبنية تحتية بمدن البلاد الشمالية، مثل مروي ودنقلا والدبة وعطبرة، دون تعليق من الأخيرة.



