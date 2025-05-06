 زيلينسكي يهنئ ميرتس على انتخابه مستشارا لألمانيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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زيلينسكي يهنئ ميرتس على انتخابه مستشارا لألمانيا

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
برلين (أ ب)
نشر في: الثلاثاء 6 مايو 2025 - 8:03 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 مايو 2025 - 8:03 م

قدم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التهئئة لفريدريش ميرتس على انتخابه مستشارا جديدا لألمانيا.

وانتخب البرلمان الألماني زعيم الاتحاد المسيحي ميرتس مستشارا جديدا للبلاد، وذلك خلال جولة التصويت الثانية التي أجراها بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

وكتب زيلنسكي في منشور على موقع "إكس" تم نشره باللغات الإنجليزية والألمانية والأوكرانية: "أتقدم بخالص التهنئة لفريدريش ميرتس على انتخابه كمستشار اتحادي جديد لألمانيا".

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عنه القول إن "أوكرانيا ممتنة للغاية لدعم ألمانيا وشعبها. لقد أنقذت مساعداتكم أرواح الآلاف من الأوكرانيين"


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