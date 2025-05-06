وزير الإنتاج الحربي: نسعى لتعزيز الجودة وجذب الاستثمارات وفي مقدمتها شركات القطاع الخاص

أجرى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، زيارة تفقدية لشركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي)، وذلك لمتابعة سير العملية الإنتاجية والاطمئنان على انتظام العمل داخل المصنع.

وأكد الوزير، خلال جولته، أهمية السعي نحو جذب المزيد من الاستثمارات وعقد شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات، وفي مقدمتها شركات القطاع الخاص، في إطار استراتيجية الوزارة التي تركز على التحديث المستمر، وتوطين التكنولوجيات الحديثة، ورفع كفاءة الأداء، مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة والحفاظ على الأصول والموارد.

وتفقد الوزير عدداً من خطوط الإنتاج الحيوية داخل المصنع، منها ورشة التشغيلات الحديدية، وخط إنتاج العربة "كيوت"، ومصنع الجلفنة على الساخن، بالإضافة إلى مراحل تصنيع المنتجات العسكرية المختلفة مثل الهاونات والقواذف وتجهيزات الكباري، إلى جانب المنتجات المدنية المتنوعة التي تسهم في دعم المشروعات القومية مثل معدات الميكنة الزراعية، وعدادات الكهرباء والمياه، وتجهيزات النقل.

وأوضح الوزير أن مصنع 999 الحربي يعد من الكيانات الصناعية الرائدة في مصر والشرق الأوسط في مجال تصنيع آلات الورش الثقيلة، مشيراً إلى أن خطوط الإنتاج المتوفرة بالمصنع تضاهي نظيراتها العالمية، وتعمل بكفاءات بشرية عالية التأهيل وإمكانيات تكنولوجية متقدمة في مجالات التشغيل والتشكيل والمعالجة.

كما تفقد الوزير مخزن الإنتاج التام، وراجع الإجراءات المخزنية المتبعة على أرض الواقع، مؤكداً على أهمية الحفاظ على النظام والترتيب داخل المخازن وتنفيذ الجرد الدوري بدقة.

واستمع الوزير إلى عرض شامل قدمه المهندس محمد أحمد العصفوري، رئيس مجلس إدارة الشركة، حول الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية، ومعدلات الإنتاج، وخطط التسويق، وإدارة المخزون، والتحديات الحالية.



