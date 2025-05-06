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وصلت صباح اليوم الثلاثاء، أول طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الملكية الأردنية إلى مطار حلب الدولي بعد انقطاع دام نحو 14 عاماً.

وتأتي هذه الخطوة عقب رحلة تجريبية أجرتها الشركة في مارس الماضي، لتقييم جاهزية المطار من الناحية الفنية والأمنية، تمهيدًا لاستئناف الرحلات الرسمية.

وكانت الملكية الأردنية أول شركة طيران دولية تحط في مطار حلب الدولي من خلال رحلة تجريبية في 23 مارس 2025.

وصرح الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية، سامر المجالي، في وقت سابق لقناة «المملكة» بأن الشركة تخطط لتسيير 3 إلى 4 رحلات أسبوعيا إلى حلب، بعد استكمال التقييمات اللازمة.

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السوري، إعادة تشغيل مطار حلب الدولي أمام حركة الطيران في 18 مارس الماضي.

وأجرى فريق فني تقييما شاملا قبل البت بقرار تسيير رحلات جوية من الأردن إلى سوريا.