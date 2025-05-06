دعوات لحظر مشاركة إسرائيل في يوروفيجن بسبب الإبادة في غزة

وقع 72 مشاركة سابقا في مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" رسالة مفتوحة يطالبون فيها المنظمين بحظر مشاركة إسرائيل وهيئة البث الإسرائيلية "كان" من المسابقة هذا العام بسبب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وفي الرسالة الموجهة إلى اتحاد البث الأوروبي، دعا مشاركون مثل المغنية البريطانية ماي مولر، والفائز بمسابقة 1994 الإيرلندي تشارلي ماكجيتيجان، والمغني البرتغالي فرناندو توردو إلى استبعاد إسرائيل بسبب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة ونظام الفصل العنصري والاحتلال العسكري المستمر منذ عقود.

وأضافت الرسالة: "لقد أظهر اتحاد البث الأوروبي في الماضي قدرته على اتخاذ إجراءات، كما فعل عام 2022 حين استبعد روسيا من المسابقة".

وتابعت: "نحن لا نقبل بهذا الكيل بمكيالين في ما يخص إسرائيل"، بحسب موقع "هوليود ريبورتر" الأمريكي.

كما اتهم الموقعون على الرسالة هيئة البث الإسرائيلية "كان" بالتواطؤ في الحرب على غزة.

وستُقام نهائيات "يوروفيجن" في مدينة بازل بسويسرا في 17 مايو الحالي، حيث من المقرر أن يُقدم المشارك الإسرائيلي يوفال رافائيل أغنية بعنوان "يوم جديد سيشرق".

وكانت الحرب الإسرائيلية على غزة مثار جدل واسع في مسابقة "يوروفيجن" العام الماضي التي أقيمت في السويد، والتي وصفتها الرسالة بأنها كانت "الأكثر تسييساً وفوضى وعدم متعة في تاريخ المسابقة".

وبعد غضب بين الوفود والمشاهدين، حصلت المغنية الإسرائيلية إيدن جولان على المركز الخامس في مسابقة عام 2024. وقد وقع أكثر من 56 ألف شخص على عريضة مشابهة في حينها تطالب بحظر مشاركة إسرائيل في تلك النسخة، في حين دعت جهات أخرى مثل رابطة المؤلفين والملحنين في أيسلندا و1400 محترف في صناعة الموسيقى بأوروبا إلى استبعاد جولان أيضاً.