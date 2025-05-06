محافظ بورسعيد ينعي وفاة المحامي العام لنيابات استئناف بورسعيد والإسماعيلية إثر حادث أليم



نعى اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، ببالغ الحزن والأسى، وفاة المغفور له المستشار مصطفى حلمي القادري، المحامي العام لنيابات استئناف بورسعيد والإسماعيلية، الذي وافته المنية اليوم إثر حادث سير أليم، مؤكدا علي ان الفقيد كان نموذجًا يُحتذى به في التفاني والإخلاص في العمل، مشيرًا إلى أن القضاء المصري فقد أحد رموزه الأوفياء .

كما نعى المحافظ، الفقيد السيد ممدوح، الموظف بنيابة بورسعيد الكلية، والذي تُوفي برفقة المستشار مصطفى حلمي القادري خلال الحادث.

وتقدم محافظ بورسعيد بخالص التعازي والمواساة لأسر الفقيدين، داعيًا الله عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن يُلهم ذويهما الصبر والسلوان.